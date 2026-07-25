СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на базы отдыха в Запорожской области

По предварительным данным, в ночь на 25 июля украинские вооруженные формирования при помощи беспилотников атаковали базы отдыха в Кирилловке. В результате погибли и пострадали мирные жители, в числе которых дети. Их число уточняется. Кроме того, была повреждена гражданская инфраструктура.