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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на базы отдыха в Запорожской области

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на базы отдыха в Запорожской области, сообщили в ведомстве в Мах.

По предварительным данным, в ночь на 25 июля украинские вооруженные формирования при помощи беспилотников атаковали базы отдыха в Кирилловке. В результате погибли и пострадали мирные жители, в числе которых дети. Их число уточняется. Кроме того, была повреждена гражданская инфраструктура.

В СК сообщили, что на месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств. Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Позднее комитет даст уголовно-правовую оценку действиях украинских военнослужащих.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что при атаке ВСУ по турбазам в Кирилловке погибли восемь человек. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей.

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