Песков: Казахстан – один из ведущих партнеров России в СНГ
Казахстан является одним из ведущих партнеров России на пространстве СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».
По словам Пескова, экономическое сотрудничество с Казахстаном носит многоплановый характер. Между странами существует гуманитарное взаимодействие, а перечень совместных проектов, находящихся на повестке дня, невозможно перечислить наизусть, добавил он.
«Постоянно ведется работа. Это не значит, что отношения обсуждаются только по случаю таких встреч на высшем уровне. Это ежедневная, кропотливая работа, в которой задействованы фактически кабинеты министров в полном составе с двух сторон», – подчеркнул он.
25 июля президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске.
28 мая Путин и Токаев провели двусторонние переговоры во Дворце независимости в Астане. Накануне вечером в аэропорту российского лидера у трапа встретил его казахстанский коллега, самолет сопровождали истребители ВВС Казахстана. Сначала переговоры проходили в узком составе, а затем в расширенном. Токаев сказал на расширенных переговорах, что сотрудничество России и Казахстана развивается во всех сферах, а также подчеркнул значимость документа о семи основах дружбы народов Казахстана и России.