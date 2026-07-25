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На складе с боеприпасами в Днепропетровской области произошел взрыв

Ведомости

В поселке Куриловка Днепропетровской области взорвался расположенный в жилом секторе склад с боеприпасами. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Инцидент произошел 21 июля. Разрушены несколько домов. На кадрах видно, как боеприпасы разлетаются в разные стороны и падают прямо во дворы жилых домов.

По данным «Страны», в социальных сетях проводят аналогии со взрывами в городе Вишневое Киевской области, где из-за детонации боеприпасов были разрушены целые улицы.

24 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по выставке беспилотников под Киевом. В момент атаки на территории находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем вооруженных сил Украины и украинских спецслужб.

На следующий день стало известно, что организатора военной выставки задержали. По данным украинских СМИ, афиша выставки была размещена в открытом доступе, участники мероприятия проходили онлайн-регистрацию.

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