На складе с боеприпасами в Днепропетровской области произошел взрыв
В поселке Куриловка Днепропетровской области взорвался расположенный в жилом секторе склад с боеприпасами. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Инцидент произошел 21 июля. Разрушены несколько домов. На кадрах видно, как боеприпасы разлетаются в разные стороны и падают прямо во дворы жилых домов.
По данным «Страны», в социальных сетях проводят аналогии со взрывами в городе Вишневое Киевской области, где из-за детонации боеприпасов были разрушены целые улицы.
24 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по выставке беспилотников под Киевом. В момент атаки на территории находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем вооруженных сил Украины и украинских спецслужб.
На следующий день стало известно, что организатора военной выставки задержали. По данным украинских СМИ, афиша выставки была размещена в открытом доступе, участники мероприятия проходили онлайн-регистрацию.