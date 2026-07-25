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Главная / Политика /

ВС РФ поразили украинские объекты портовой инфраструктуры и сухогруз

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили атаковать порты и морские суда, задействованные в интересах украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ в Мах.

Высокоточным оружием и ударными беспилотниками поражены объекты инфраструктуры в порту Черноморск. Они использовались для хранения грузов военного назначения. В порту «Николаев» ликвидированы быстроходный десантный катер CV-90 и сухогруз, доставивший грузы для украинской армии.

В оборонном ведомстве заявили, что поразили также морское судно типа «балкер», три сухогруза и еще один катер CV-90.

В ночь на 24 июля российские войска поразили резервуары с топливом, объекты военной инфраструктуры и грузовое судно в портах Одессы, Измаила и Николаева. 23 июля российское военное ведомство информировало о поражении объектов в порту Южный. Под удар попали мощности, задействованные в приемке и хранении топлива для ВСУ. Суда перестали заходить в украинские порты с 22 июля.

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