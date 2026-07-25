В «Единой России» предложили называть корабли ВМФ именами героев спецоперации
Новые корабли в составе Военно-морского флота России следует называть именами героев спецоперации. С таким предложением выступил член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный во время посещения Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининградской области.
«Герои специальной военной операции обладают тем особым опытом, который могут передать последующим поколениям и имеют на это право», – объяснил Поддубный свое предложение (цитата по ТАСС).
По его словам, инициативу уже обсуждали с представителями Минобороны РФ. В качестве одного из возможных вариантов Поддубный предложил присвоить кораблю имя дважды Героя России Михаила Гудкова, погибшего при выполнении боевой задачи в июле 2025 г.
14 июля Поддубный в ходе встречи с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым в Ставрополе отметил, что места памяти героев спецоперации должны стать частью городской среды.
28 февраля 2025 г. президент РФ Владимир Путин поддержал практику присвоения имен Героев России улицам и школам. Он подчеркнул необходимость помнить тех, кто защищал Отечество.