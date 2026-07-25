В «Единой России» предложили называть корабли ВМФ именами героев спецоперации

По его словам, инициативу уже обсуждали с представителями Минобороны РФ. В качестве одного из возможных вариантов Поддубный предложил присвоить кораблю имя дважды Героя России Михаила Гудкова, погибшего при выполнении боевой задачи в июле 2025 г.