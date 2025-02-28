Путин поддержал практику присвоения улицам и школам имен Героев России

4 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кобзев, вероятнее всего, пойдет на второй срок. Его дальнейшая судьба «финально будет определена по итогам встречи с главой государства», был уверен близкий к полпредству президента в Сибирском федеральном округе собеседник «Ведомостей». При этом руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров полагал, что избирательная кампания «не будет легкой прогулкой для Кобзева». По словам эксперта, экс-губернатор и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко явно заинтересован в участии в выборах, но даже если его в бюллетене от КПРФ не окажется, то «многочисленные подводные конфликты и расколы в местных элитах могут сделать кампанию как минимум нервной, а как максимум плохо контролируемой».