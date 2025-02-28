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Путин поддержал практику присвоения улицам и школам имен Героев России

Ведомости

В ходе встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым президент РФ Владимир Путин поддержал практику присвоения имен Героев России улицам и школам, сообщается на сайте Кремля.

Кобзев рассказал о планах присвоить имя погибшего в Мариуполе Героя России Эдуарда Дьяконова школе, скверу и улице в Иркутске. По словам губернатора, всего в области четыре Героя России.

Путин подчеркнул необходимость помнить тех, кто защищал Отечество.

Руководитель региона, чей срок полномочий истекает в сентябре, в ходе встречи также обратился к Путину с просьбой поддержать его решение об участии в выборах главы региона. Российский лидер намерение одобрил.

4 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кобзев, вероятнее всего, пойдет на второй срок. Его дальнейшая судьба «финально будет определена по итогам встречи с главой государства», был уверен близкий к полпредству президента в Сибирском федеральном округе собеседник «Ведомостей». При этом руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров полагал, что избирательная кампания «не будет легкой прогулкой для Кобзева». По словам эксперта, экс-губернатор и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко явно заинтересован в участии в выборах, но даже если его в бюллетене от КПРФ не окажется, то «многочисленные подводные конфликты и расколы в местных элитах могут сделать кампанию как минимум нервной, а как максимум плохо контролируемой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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