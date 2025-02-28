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Путин поддержал решение Кобзева участвовать в выборах главы Иркутской области

Ведомости

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чей срок полномочий истекает в сентябре, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать его решение об участии в выборах главы региона. Российский лидер намерение одобрил. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Вопрос о готовности Кобзева к предстоящим выборам задал президент.

«Владимир Владимирович, если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, – мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной», – ответил Кобзев.

Он пояснил, что «первая пятилетка» была непростой и сегодня еще остается много задач, связанных с медицинским, социальным строительством, и по другим темам. Но работу на посту губернатора Кобзев считает интересной, не боится ее и готов продолжить.

«Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам», – ответил Путин.

Кобзев в ходе встречи в Кремле также доложил президенту о результатах социально-экономического развития области, в том числе о восстановлении пострадавшего от наводнения в 2019 г. города Тулуна. Обсуждалась и подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, помощь участникам спецоперации и их семьям. Отдельно были затронуты вопросы расселения аварийного жилья и увеличения количества персонала медучреждений.

4 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кобзев, вероятнее всего, пойдет на второй срок. Его дальнейшая судьба «финально будет определена по итогам встречи с главой государства», был уверен близкий к полпредству президента в Сибирском федеральном округе собеседник «Ведомостей». При этом руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров полагал, что избирательная кампания «не будет легкой прогулкой для Кобзева». По словам эксперта, экс-губернатор и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко явно заинтересован в участии в выборах, но даже если его в бюллетене от КПРФ не окажется, то «многочисленные подводные конфликты и расколы в местных элитах могут сделать кампанию как минимум нервной, а как максимум плохо контролируемой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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