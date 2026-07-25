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КСИР сообщил об 11 сбитых истребителях и вертолетах США

Ведомости

Иранские вооруженные силы с 17 июля уничтожили 11 американских истребителей и вертолетов, находившихся на территориях военных баз. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Мохби, его цитирует Fars.

Кроме того, ликвидированы 17 разведывательных и боевых беспилотников, один истребитель F-15 в ангаре, один самолет P-8, один транспортный самолет C-17 и восемь самолетов-заправщиков.

24 июля Иран нанес удар по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Кроме того, как утверждает КСИР, иранские силы нанесли удар по трем складам с боеприпасами и военной техникой на американской базе «Эль-Адири» в Кувейте. По версии иранской стороны, склады были охвачены огнем и уничтожены.

23 июля КСИР сообщал, что иранские военные поразили места дислокации складов с боеприпасами на базе в столице Катара Дохе, топливные резервуары на базе «Али аль-Салем» (Кувейт) и склад с боеприпасами на базе «Арифджан» (Кувейт).

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