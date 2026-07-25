КСИР сообщил об 11 сбитых истребителях и вертолетах США

24 июля Иран нанес удар по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Кроме того, как утверждает КСИР, иранские силы нанесли удар по трем складам с боеприпасами и военной техникой на американской базе «Эль-Адири» в Кувейте. По версии иранской стороны, склады были охвачены огнем и уничтожены.