КСИР сообщил об 11 сбитых истребителях и вертолетах США
Иранские вооруженные силы с 17 июля уничтожили 11 американских истребителей и вертолетов, находившихся на территориях военных баз. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Мохби, его цитирует Fars.
Кроме того, ликвидированы 17 разведывательных и боевых беспилотников, один истребитель F-15 в ангаре, один самолет P-8, один транспортный самолет C-17 и восемь самолетов-заправщиков.
24 июля Иран нанес удар по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Кроме того, как утверждает КСИР, иранские силы нанесли удар по трем складам с боеприпасами и военной техникой на американской базе «Эль-Адири» в Кувейте. По версии иранской стороны, склады были охвачены огнем и уничтожены.
23 июля КСИР сообщал, что иранские военные поразили места дислокации складов с боеприпасами на базе в столице Катара Дохе, топливные резервуары на базе «Али аль-Салем» (Кувейт) и склад с боеприпасами на базе «Арифджан» (Кувейт).