Карим Хан оспорит решение о его отстранении с поста прокурора МУС

Управление служб внутреннего надзора ООН более года расследовало обвинения в отношении прокурора, но не установило «ни одного факта неправомерного поведения Хана, в том числе сексуального характера», отметил Али. Решение об отстранении с поста прокурора «не опирается на какие-либо законные и должным образом обоснованные выводы», подчеркнул он.