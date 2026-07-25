Карим Хан оспорит решение о его отстранении с поста прокурора МУС
Карим Хан будет оспаривать решение о его отстранении с поста прокурора Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Хана, партнера американской юридической фирмы Bindmans LLP Тайаба Али.
Управление служб внутреннего надзора ООН более года расследовало обвинения в отношении прокурора, но не установило «ни одного факта неправомерного поведения Хана, в том числе сексуального характера», отметил Али. Решение об отстранении с поста прокурора «не опирается на какие-либо законные и должным образом обоснованные выводы», подчеркнул он.
Отстраненный прокурор будет пытаться аннулировать решение «посредством всех доступных правовых механизмов», сказал его защитник.
24 июля государства – члены МУС проголосовали за отстранение Хана от должности. Причиной отстранения стали обвинения в сексуальных домогательствах. Сам Хан отрицает свою вину.
Обвинения были выдвинуты в 2024 г. женщиной, которая работала под началом Хана в штаб-квартире суда в Гааге. В мае 2025 г. прокурор взял отпуск до окончания расследования управлением служб внутреннего надзора ООН.
17 марта 2023 г. Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. 12 декабря 2025 г. Мосгорсуд заочно приговорил прокурора Хана к 15 годам лишения свободы за незаконное привлечение россиян к уголовной ответственности.