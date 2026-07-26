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За ночь над регионами России сбили 133 украинских беспилотника

Ведомости

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.

Накануне в течение дня ПВО сбила 146 украинских беспилотников над 12 регионами, включая Владимирскую, Рязанскую, Тульскую и Тюменскую области, а также над Азовским морем. 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за неделю в сторону Московского региона был направлен 1401 беспилотник. Из них 143 дрона были нейтрализованы на подлете к столице.

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