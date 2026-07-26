Во Франции из зоны лесных пожаров вывезли 220 000 человек

С начала года во Франции выгорело уже около 98 000 га. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений с 2006 г. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2022 г.и составлял 66 000 га. Нынешний пожар в Жиронде уже приближается по масштабам к самому разрушительному в истории страны. В Ландах в 1949 г. огонь уничтожил 52 000 га.