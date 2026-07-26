Во Франции из зоны лесных пожаров вывезли 220 000 человек
Во Франции из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 220 000 человек, пишет BFMTV.
Масштабный пожар, охвативший окрестности бассейна Аркашон и теперь угрожающий пригородам Бордо, уничтожил 42 000 га, объявила префектура Жиронды в утреннем оперативном сводке. В качестве меры предосторожности на участке протяженностью 60 км перекрыта автомагистраль, связывающая Францию с Испанией.
Пожары в департаменте Жиронда вспыхнули с новой силой в ночь на 26 июля. Пять коммун и еще 55 000 человек были эвакуированы, поскольку огонь стремительно распространялся, сообщила префектура. Превентивно эвакуированы коммуны Маршприм, Ле-Барп, Биганос, Миос и Сеста.
Причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер с порывами до 40 км/ч, который раздувает пламя на сухой растительности. Спасатели также фиксируют так называемые «перебросы огня». Раскаленные сосновые шишки разлетаются от жары и создают новые очаги возгорания в нескольких километрах от основного фронта.
С начала года во Франции выгорело уже около 98 000 га. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений с 2006 г. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2022 г.и составлял 66 000 га. Нынешний пожар в Жиронде уже приближается по масштабам к самому разрушительному в истории страны. В Ландах в 1949 г. огонь уничтожил 52 000 га.