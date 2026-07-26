Больше всего депутатов Госдумы сменилось во время шестого созыва
Максимальный индекс сменяемости депутатов было во время шестого созыва – 18%. Итоговое число парламентариев с конца 2011 по 2016 г. составило 531 человек из установленных по закону 450, посчитали «Ведомости».
Седьмой созыв тоже выделился высокой ротацией – 10,2%. Во время уходящего восьмого созыва депутатские полномочия были у 471 человека. Индекс сменяемости составил 4,7%. Меньше (3,6%) было только в самый первый созыв, депутаты которого избирались всего на два года.
Из всех депутатов лишь 37,5% удалось проработать более одного созыва. Еще 21% – в двух и 9% – в трех созывах.
Больше всего опытных парламентариев, за плечами у которых от трех созывов ГД, наблюдается у КПРФ и «Справедливой России» – 25,9% и 23,5% соответственно.
Во время шестого созыва депутаты впервые работали пять лет, а не четыре, как раньше, отметил руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он также предположил, что Дума чаще использовалась как кадровый резерв для исполнительной власти. Тогда же началось вовлечение во властную коалицию депутатов оппозиционных партий. Так, губернаторами стали депутаты Константин Ильковский (СР, руководил Забайкальским краем с 2013 по 2016 г.), Алексей Островский (ЛДПР, руководил Смоленской областью с 2013 по 2023 г.), Вадим Потомский (КПРФ, возглавлял Орловскую область с 2014 по 2017 г.), а также Сергей Левченко (КПРФ, губернатор Иркутской области с 2015 по 2019 г.).
Виноградов добавил, что в ходе шестого созыва появилась и практика лишения депутатов неприкосновенности. В июне 2014 г. депутата Алексея Митрофанова лишили неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры из-за дела о мошенничестве.