Больше всего депутатов Госдумы сменилось во время шестого созыва

Во время шестого созыва депутаты впервые работали пять лет, а не четыре, как раньше, отметил руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он также предположил, что Дума чаще использовалась как кадровый резерв для исполнительной власти. Тогда же началось вовлечение во властную коалицию депутатов оппозиционных партий. Так, губернаторами стали депутаты Константин Ильковский (СР, руководил Забайкальским краем с 2013 по 2016 г.), Алексей Островский (ЛДПР, руководил Смоленской областью с 2013 по 2023 г.), Вадим Потомский (КПРФ, возглавлял Орловскую область с 2014 по 2017 г.), а также Сергей Левченко (КПРФ, губернатор Иркутской области с 2015 по 2019 г.).