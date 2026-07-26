Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,479-0,81%MRKU0,527-0,53%MGTS1 206-0,33%IMOEX2 165,54+0,96%RTSI874,26+1,44%RGBI115+0,54%RGBITR771,65+0,62%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

КПРФ стала самой возрастной партией в восьмом созыве Думы

Ведомости

Партия КПРФ – самая «возрастная» из все, что были представлены в Госдуме восьмого созыва. Средний возраст членов фракции составляет 50 лет и восемь месяцев, посчитали «Ведомости».

Следом за ней идет «Единая Россия»: средний возраст депутатов в ней составил 48 лет и четыре месяца. Самая «молодая» партия из всех – это «Новые люди». Средний возраст 19 ее депутатов на момент вступления в полномочия составил всего 37 лет и три месяца. 

Самым юным депутатом в истории Госдумы становился в 2016 г. член ЛДПР Василий Власов – тогда ему был 21 год и три месяца. Самый молодой депутат восьмого созыва – Георгий Арапов (22 года) из «Новых людей». Старейшим депутатом в истории стал в 2011 г. единоросс Владимир Долгих (87 лет на начало шестого созыва, перешел в 2013 г. в СФ, скончался в 2020 г.), а старейшим депутатом восьмого созыва – единоросс Владимир Ресин (85 с половиной лет).

27 июля состоится последнее заседание восьмого созыва Госдумы. В этот день с депутатами в Кремле встретится президент Владимир Путин, а председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин расскажет об итогах работы в весеннюю сессию и всю последнюю пятилетку. В восьмой созыв, на который пришлась спецоперация на Украине, были приняты почти четверть от всех законов, которые когда-либо одобряла Госдума.

Читайте также:Подсчеты «Ведомостей»: как менялись созывы Госдумы в цифрах и графиках
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её