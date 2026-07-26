КПРФ стала самой возрастной партией в восьмом созыве Думы
Партия КПРФ – самая «возрастная» из все, что были представлены в Госдуме восьмого созыва. Средний возраст членов фракции составляет 50 лет и восемь месяцев, посчитали «Ведомости».
Следом за ней идет «Единая Россия»: средний возраст депутатов в ней составил 48 лет и четыре месяца. Самая «молодая» партия из всех – это «Новые люди». Средний возраст 19 ее депутатов на момент вступления в полномочия составил всего 37 лет и три месяца.
Самым юным депутатом в истории Госдумы становился в 2016 г. член ЛДПР Василий Власов – тогда ему был 21 год и три месяца. Самый молодой депутат восьмого созыва – Георгий Арапов (22 года) из «Новых людей». Старейшим депутатом в истории стал в 2011 г. единоросс Владимир Долгих (87 лет на начало шестого созыва, перешел в 2013 г. в СФ, скончался в 2020 г.), а старейшим депутатом восьмого созыва – единоросс Владимир Ресин (85 с половиной лет).
27 июля состоится последнее заседание восьмого созыва Госдумы. В этот день с депутатами в Кремле встретится президент Владимир Путин, а председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин расскажет об итогах работы в весеннюю сессию и всю последнюю пятилетку. В восьмой созыв, на который пришлась спецоперация на Украине, были приняты почти четверть от всех законов, которые когда-либо одобряла Госдума.