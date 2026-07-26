Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,479-0,81%MRKU0,527-0,53%MGTS1 206-0,33%IMOEX2 165,54+0,96%RTSI874,26+1,44%RGBI115+0,54%RGBITR771,65+0,62%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Гергиев может выступить в Нью-Йорке в этом году

Ведомости

Глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев может выступить в Карнеги-холле в Нью-Йорге уже в 2026 г. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

По его словам, сейчас обсуждается проведение концерта Молодежного оркестра Санкт-Петербурга под управлением Гергиева. Солистом мог бы выступить российский скрипач Михаил Симонян. Кук отметил, что окончательной договоренности о проведении такого концерта пока нет.

Реализация инициативы зависит от позиции госдепартамента и президента США Дональда Трампа. В настоящее время Гергиев не может приехать в страну. Симонян уже выступал в концертами в Вашингтоне, Нью-Йорке и Атланте.

Кук выразил надежду, что в перспективе ведущие российские театральные и музыкальные коллективы смогут возобновить выступления в Соединенных Штатах.

В феврале 2022 г. Гергиева отстранили от трех концертов Венского филармонического оркестра в Карнеги-холле. Позднее с дирижером прекратила сотрудничество Мюнхенская филармония, концерты с его участием отменили в ряде европейских городов.

Кук возглавлял американскую делегацию на ПМЭФе в июне. Обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, он поблагодарил за гостеприимство и передал привет от Трампа. Путин поблагодарил Кука и попросил передать американскому коллеге «ответную шайбу».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте