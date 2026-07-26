Гергиев может выступить в Нью-Йорке в этом году
Глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев может выступить в Карнеги-холле в Нью-Йорге уже в 2026 г. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.
По его словам, сейчас обсуждается проведение концерта Молодежного оркестра Санкт-Петербурга под управлением Гергиева. Солистом мог бы выступить российский скрипач Михаил Симонян. Кук отметил, что окончательной договоренности о проведении такого концерта пока нет.
Реализация инициативы зависит от позиции госдепартамента и президента США Дональда Трампа. В настоящее время Гергиев не может приехать в страну. Симонян уже выступал в концертами в Вашингтоне, Нью-Йорке и Атланте.
Кук выразил надежду, что в перспективе ведущие российские театральные и музыкальные коллективы смогут возобновить выступления в Соединенных Штатах.
В феврале 2022 г. Гергиева отстранили от трех концертов Венского филармонического оркестра в Карнеги-холле. Позднее с дирижером прекратила сотрудничество Мюнхенская филармония, концерты с его участием отменили в ряде европейских городов.
Кук возглавлял американскую делегацию на ПМЭФе в июне. Обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, он поблагодарил за гостеприимство и передал привет от Трампа. Путин поблагодарил Кука и попросил передать американскому коллеге «ответную шайбу».