При наезде автомобиля на толпу в Берлине пострадали 29 человек

16 мая не менее семи человек пострадали в результате наезда автомобиля на прохожих в итальянской Модене. 31-летний водитель на полной скорости выехал на тротуар на улице Виа Эмилия Чентро, сбил пешеходов и велосипедиста, после чего врезался в витрину магазина. Одна из пострадавших женщин, предположительно, лишилась обеих ног после того, как автомобиль прижал ее к витрине.