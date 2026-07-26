Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
BSPB253,39+1,29%CNY Бирж.11,479-0,81%IMOEX2 165,54+0,96%RTSI874,26+1,44%RGBI115+0,54%RGBITR771,66+0,63%
Главная / Политика /

При наезде автомобиля на толпу в Берлине пострадали 29 человек

Ведомости

В Берлине во время парада ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в парке Тиргартен недалеко от Бранденбургских ворот белый автомобиль наехал на толпу людей. Погибла женщина, еще 29 человек пострадали, сообщил глава МВД Германии Александр Донбриндт. Его слова приводит телеканал CNN.

По предварительным данным, после наезда на толпу автомобиль врезался в дерево, из него выбежали люди. Полиция сообщала, что среди гостей праздника есть раненые с ножевыми.

Правоохранительные органы рассматривают инцидент как террористический акт. За рулем автомобиля, предположительно, находился 21-летний гражданин ФРГ ливанского происхождения. Его разыскивает полиция. Подозреваемый был ранее судим, он известен в полиции как член неназванных «исламских кругов» в Берлине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил инцидент как «гнусное деяние» и нападение на немецкое общество.

16 мая не менее семи человек пострадали в результате наезда автомобиля на прохожих в итальянской Модене. 31-летний водитель на полной скорости выехал на тротуар на улице Виа Эмилия Чентро, сбил пешеходов и велосипедиста, после чего врезался в витрину магазина. Одна из пострадавших женщин, предположительно, лишилась обеих ног после того, как автомобиль прижал ее к витрине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её