При наезде автомобиля на толпу в Берлине пострадали 29 человек
В Берлине во время парада ЛГБТ
По предварительным данным, после наезда на толпу автомобиль врезался в дерево, из него выбежали люди. Полиция сообщала, что среди гостей праздника есть раненые с ножевыми.
Правоохранительные органы рассматривают инцидент как террористический акт. За рулем автомобиля, предположительно, находился 21-летний гражданин ФРГ ливанского происхождения. Его разыскивает полиция. Подозреваемый был ранее судим, он известен в полиции как член неназванных «исламских кругов» в Берлине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил инцидент как «гнусное деяние» и нападение на немецкое общество.
16 мая не менее семи человек пострадали в результате наезда автомобиля на прохожих в итальянской Модене. 31-летний водитель на полной скорости выехал на тротуар на улице Виа Эмилия Чентро, сбил пешеходов и велосипедиста, после чего врезался в витрину магазина. Одна из пострадавших женщин, предположительно, лишилась обеих ног после того, как автомобиль прижал ее к витрине.