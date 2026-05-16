Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,616-0,89%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,6+1,32%RTSI1 161,95+2,41%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,53+0,02%
Главная / Политика /

Автомобиль въехал в толпу в итальянской Модене, пострадали семь человек

Водитель ранил ножом очевидца, пытавшегося не дать ему убежать с места ЧП
Ведомости

Не менее семи человек пострадали в результате наезда автомобиля на прохожих в итальянской Модене. Об этом пишет Fatto Quotidiano.

По данным издания, 31-летний водитель на полной скорости выехал на тротуар на улице Виа Эмилия Чентро, сбил пешеходов и велосипедиста, после чего врезался в витрину магазина. Как минимум четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших женщин, предположительно, лишилась обеих ног после того, как автомобиль прижал ее к витрине.

После ДТП водитель, тоже получивший травмы, вышел из серого Citroеn C3 и хотел убежать.

Как пишет газета, он достал нож и ранил человека, пытавшегося его остановить. Позднее водителя задержали между улицей Руа Пьоппа и проспектом Корсо Адриано. Сейчас он находится на допросе в полиции.

Мэр Модены Массимо Меццетти заявил, что власти пока не знают, действовал ли мужчина под воздействием веществ или совершил наезд намеренно. По данным следствия, подозреваемый родился в провинции Бергамо, вырос в Модене и имеет иностранное происхождение.

4 мая автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига, есть погибшие. Отмечается, что поврежденный внедорожник Volkswagen проехал через пешеходную зону от площади Аугустусплац в сторону Томаскирххофа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте