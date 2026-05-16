Автомобиль въехал в толпу в итальянской Модене, пострадали семь человек

Автомобиль въехал в толпу в итальянской Модене, пострадали семь человекВодитель ранил ножом очевидца, пытавшегося не дать ему убежать с места ЧП
Не менее семи человек пострадали в результате наезда автомобиля на прохожих в итальянской Модене. Об этом пишет Fatto Quotidiano.
По данным издания, 31-летний водитель на полной скорости выехал на тротуар на улице Виа Эмилия Чентро, сбил пешеходов и велосипедиста, после чего врезался в витрину магазина. Как минимум четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших женщин, предположительно, лишилась обеих ног после того, как автомобиль прижал ее к витрине.
После ДТП водитель, тоже получивший травмы, вышел из серого Citroеn C3 и хотел убежать.
Как пишет газета, он достал нож и ранил человека, пытавшегося его остановить. Позднее водителя задержали между улицей Руа Пьоппа и проспектом Корсо Адриано. Сейчас он находится на допросе в полиции.
Мэр Модены Массимо Меццетти заявил, что власти пока не знают, действовал ли мужчина под воздействием веществ или совершил наезд намеренно. По данным следствия, подозреваемый родился в провинции Бергамо, вырос в Модене и имеет иностранное происхождение.
4 мая автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига, есть погибшие. Отмечается, что поврежденный внедорожник Volkswagen проехал через пешеходную зону от площади Аугустусплац в сторону Томаскирххофа.