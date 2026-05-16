Автомобиль въехал в толпу в итальянской Модене, пострадали семь человек

По данным издания, 31-летний водитель на полной скорости выехал на тротуар на улице Виа Эмилия Чентро, сбил пешеходов и велосипедиста, после чего врезался в витрину магазина. Как минимум четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших женщин, предположительно, лишилась обеих ног после того, как автомобиль прижал ее к витрине.