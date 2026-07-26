Путин: с попытками захвата танкеров РФ нужно бороться, как с пиратством

Путин: с попытками захвата танкеров РФ нужно бороться, как с пиратствомМеры должны приниматься в соответсвии с международным морским правом
Бороться с попытками захвата торговых танкеров России нужно решительно, как с пиратством, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с командующими флотами.
«Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», – сказал он.
Президент подчеркнул, что соответствующие указания должны перейти к морякам от командующего флотом.
На встрече Путин также отмечал, что российский Военно-морской флот (ВМФ) выполняет одну из главных функций в ходе спецоперации. Он обратился с поздравлениями к бойцам и командирам, находящимся на огневых рубежах, и поблагодарил их за верную службу.
Президент посетил с рабочей поездкой Санкт-Петербург. В День ВМФ в Адмиралтействе проходит торжественная церемония. Путин вручил государственные награды служащим ВМФ РФ.
14 июня премьер Британии Кир Стармер сообщил о перехвате танкера из так называемого «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш и якобы связан с Россией. 15 июня глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Стармер использует это заявление для отвлечения от проблем с мигрантами.