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Путин: с попытками захвата танкеров РФ нужно бороться, как с пиратством

Меры должны приниматься в соответсвии с международным морским правом
Ведомости

Бороться с попытками захвата торговых танкеров России нужно решительно, как с пиратством, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с командующими флотами.

«Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», – сказал он.

Президент подчеркнул, что соответствующие указания должны перейти к морякам от командующего флотом.

На встрече Путин также отмечал, что российский Военно-морской флот (ВМФ) выполняет одну из главных функций в ходе спецоперации. Он обратился с поздравлениями к бойцам и командирам, находящимся на огневых рубежах, и поблагодарил их за верную службу.

Президент посетил с рабочей поездкой Санкт-Петербург. В День ВМФ в Адмиралтействе проходит торжественная церемония. Путин вручил государственные награды служащим ВМФ РФ.

14 июня премьер Британии Кир Стармер сообщил о перехвате танкера из так называемого «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш и якобы связан с Россией. 15 июня глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Стармер использует это заявление для отвлечения от проблем с мигрантами.

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