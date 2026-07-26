Путин: работа над «Посейдоном» близка к завершению

С гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон», по его словам, еще надо работать. Оружие становится все более и более точным – это показывают последние применения. Путин подчеркнул, что не так много стран мира имеют такое оружие, как «Циркон», а Россия его совершенствует и будет делать это дальше.