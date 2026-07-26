Путин: работа над «Посейдоном» близка к завершению
Работа над подводным атомным дроном «Посейдон» находится на конечной стадии. В скором времени его поставят на боевое дежурство, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота.
С гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон», по его словам, еще надо работать. Оружие становится все более и более точным – это показывают последние применения. Путин подчеркнул, что не так много стран мира имеют такое оружие, как «Циркон», а Россия его совершенствует и будет делать это дальше.
Президент отметил, что у России появляются подводные и надводные безэкипажные катера, они эффективно работают в зоне боевых действий. Кроме того, появляются небольшие корабли, оснащенные современным оружием.
Через Северный морской путь проходят трассы баллистических ракет, там находятся места дежурства подлодок РФ, заявил президент.
Крупные корабли будут оставаться базой для развития флота, подчеркнул Путин.
Президент посетил Санкт-Петербург с рабочей поездкой. В День ВМФ в Адмиралтействе прошла торжественная церемония. Путин вручил государственные награды служащим ВМФ РФ.