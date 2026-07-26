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Путин рассказал, что иногда смотрит контент блогеров

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими российского Военно-морского флота рассказал, что с удовольствием смотрит блогеров по теме спецоперации.

Он отметил, что иногда радуется, если блогеры «попадают в точку». По его словам, есть и такие блогеры, которые преследуют свои личные цели.

Путин рассказал, что ему «сливается» вся информация по теме спецоперации. Он получает сведения от официальных лиц, от командиров, бойцов, спецслужб, а также из СМИ, пабликов и блогеров.

«Но все-таки прежде всего я основываюсь на том, что получаю из официальных источников, хотя окончательные выводы делаю из анализа всего объема информации, которая ко мне поступает», – заявил российский лидер.

Путин указал, что паблики – вещь не бесполезная, но опасная, так как в них очень много информационного мусора, который может ввести неподготовленного человека в заблуждение.

Президент посетил Санкт-Петербург с рабочей поездкой. Он отмечал, что в день ВМФ вспоминают великие открытия и победы, но главная цель – оценить состояние и перспективы флота как ключевого элемента безопасности России и сохранения глобального паритета через развитие морской составляющей ядерной триады.

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