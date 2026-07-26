Арагчи: Украина атаковала иранское судно, чтобы втянуть Европу в войну

В результате атаки погиб моряк. Арагчи сообщил, что дал понять главе евродипломатии Кае Каллас и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что действия Киева не могут остаться без ответа. Он подчеркнул, что Совет Безопасности и Европейский союз должны привлечь украинский режим к ответственности.