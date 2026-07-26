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Арагчи: Украина атаковала иранское судно, чтобы втянуть Европу в войну

Ведомости

Украина атаковала иранское торговое судно, чтобы втянуть Европу в войну, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети Х.

«Явное нарушение Устава ООН, совершенное по указке Израиля», – добавил он.

В результате атаки погиб моряк. Арагчи сообщил, что дал понять главе евродипломатии Кае Каллас и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что действия Киева не могут остаться без ответа. Он подчеркнул, что Совет Безопасности и Европейский союз должны привлечь украинский режим к ответственности.

25 июля иранский МИД заявил о нападении Украины на иранское торговое судно. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии, а позицию Киева по отношению к Тегерану – иррациональной и враждебной. После атаки МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины. В Тегеране ему вручили ноту протеста.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что в ходе ударов по Каспийскому морю были атакованы суда, якобы использовавшиеся для транспортировки военных грузов из Ирана в Россию.

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