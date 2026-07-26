Полиция застрелила подозреваемого в совершении наезда на толпу в Берлине

Правоохранительные органы продолжают расследование и пытаются установить, был ли у Баллута сообщник. По информации, полученной Bild от источников в силовых структурах, следователи допросили трех человек из окружения подозреваемого. Двоих из них впоследствии отпустили, а один остается под стражей.