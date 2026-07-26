Полиция застрелила подозреваемого в совершении наезда на толпу в Берлине
Полиция застрелила мужчину, подозреваемого в наезде на толпу во время проведения парада ЛГБТ
По информации издания, нападавший – 21-летний Абдулла Баллут. При попытке его задержать он достал холодное оружие, после чего полицейские открыли стрельбу. От полученных ранений Баллут скончался.
Правоохранительные органы продолжают расследование и пытаются установить, был ли у Баллута сообщник. По информации, полученной Bild от источников в силовых структурах, следователи допросили трех человек из окружения подозреваемого. Двоих из них впоследствии отпустили, а один остается под стражей.
Белый автомобиль наехал на участников парада ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в парке Тиргартен недалеко от Бранденбургских ворот в Берлине. Погибла женщина, еще 29 человек пострадали. Преступник с места преступления скрылся.
Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что это «гнусное деяние» стало атакой против всего немецкого общества.