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Полиция застрелила подозреваемого в совершении наезда на толпу в Берлине

Ведомости

Полиция застрелила мужчину, подозреваемого в наезде на толпу во время проведения парада ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Christopher Street Day в Берлине. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, нападавший – 21-летний Абдулла Баллут. При попытке его задержать он достал холодное оружие, после чего полицейские открыли стрельбу. От полученных ранений Баллут скончался.

Правоохранительные органы продолжают расследование и пытаются установить, был ли у Баллута сообщник. По информации, полученной Bild от источников в силовых структурах, следователи допросили трех человек из окружения подозреваемого. Двоих из них впоследствии отпустили, а один остается под стражей.

Белый автомобиль наехал на участников парада ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в парке Тиргартен недалеко от Бранденбургских ворот в Берлине. Погибла женщина, еще 29 человек пострадали. Преступник с места преступления скрылся.

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что это «гнусное деяние» стало атакой против всего немецкого общества.

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