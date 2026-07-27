Посол Корчунов: Россия готовит ответ на санкции Норвегии

23 июля ЕС утвердил 21-й пакет ограничительных антироссийских мер, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физлиц. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финучреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации. Под санкции попала Мосбиржа.