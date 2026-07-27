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Посол Корчунов: Россия готовит ответ на санкции Норвегии

Ведомости

Россия готовит ответные меры на недавние санкции Норвегии. Об этом посол России в Осло Николай Корчунов заявил «РИА Новости».

«Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций ЕС против России», – заявил дипломат.

По словам посла, контрсанкционные меры уже предпринимаются, но конкретные шаги он не уточнил.

В середине июля Норвегия расширила ограничения против России, синхронизировав их с 20-м санкционным пакетом Евросоюза, затронув энергетику, финансы и правила въезда.

23 июля ЕС утвердил 21-й пакет ограничительных антироссийских мер, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физлиц. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финучреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации. Под санкции попала Мосбиржа.

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