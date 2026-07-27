МИД Ирана возложил ответственность за действия Украины на ее сторонников

25 июля иранский МИД заявил о нападении Украины на иранское торговое судно. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии, а позицию Киева по отношению к Тегерану – иррациональной и враждебной. После атаки МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины. В Тегеране ему вручили ноту протеста. Арагчи говорил, что Киев атаковал иранское торговое судно, чтобы втянуть Европу в войну. В результате атаки погиб моряк.