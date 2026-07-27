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МИД Ирана возложил ответственность за действия Украины на ее сторонников

Ведомости

Сторонники Украины должны взять ответственность за агрессию республики в ходе конфликта с Россией, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Безусловно, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, поведение президента Украины Владимира Зеленского напоминает ему действия анархистов, которые перед началом Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия. Он напомнил, что последствия их шагов затронули всю Европу.

Багаи подчеркнул, что необходимо контролировать «тех, кто стоит над Зеленским». В ином случае эти действия могут привести к последствиям для всего мира, заключил иранский министр.

25 июля иранский МИД заявил о нападении Украины на иранское торговое судно. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии, а позицию Киева по отношению к Тегерану – иррациональной и враждебной. После атаки МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины. В Тегеране ему вручили ноту протеста. Арагчи говорил, что Киев атаковал иранское торговое судно, чтобы втянуть Европу в войну. В результате атаки погиб моряк.

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