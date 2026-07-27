Володин: Украина пытается создать напряжение в российском обществе
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе итогового заседания Госдумы заявил, что в ответ на успехи России на фронте Украина пытается создать напряжение внутри страны.
«Товарищи, киевский кровавый неонацистский режим идет на все мыслимые и немыслимые преступления в отношении гражданского населения, гражданской инфраструктуры, делает все для того, чтобы создать напряжение в нашем обществе, посеять панику. Мы должны этому противостоять», – сказал Володин во время выступления.
Он добавил, что в такой момент необходимо «проявлять стратегическую выдержку, быть сплоченными, чтобы обеспечить достижение целей специальной военной операции».
Ранее Володин говорил, что Украина делает все, «чтобы создать напряжение внутри страны», нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и объектам мирной инфраструктуры с целью «расколоть общество». При этом председатель палаты парламента обещал, что ситуация с обеспечением страны топливом и ценами на него начнет радикально меняться в ближайшее время.
23 июля президент России Владимир Путин заявил, что неудачи на поле боя киевский режим компенсирует ударами по гражданским объектам, инфраструктуре, стремится сорвать туристический сезон. Лидер страны подчеркнул, что Киев говорит о своих намерениях по «разным каналам». При этом президент поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия украинских атак на инфраструктуру.