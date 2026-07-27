Володин: Украина пытается создать напряжение в российском обществе

Ранее Володин говорил, что Украина делает все, «чтобы создать напряжение внутри страны», нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и объектам мирной инфраструктуры с целью «расколоть общество». При этом председатель палаты парламента обещал, что ситуация с обеспечением страны топливом и ценами на него начнет радикально меняться в ближайшее время.