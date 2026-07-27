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Путин назвал главные приоритеты бюджета

Это укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики
Ведомости

В число приоритетов бюджета на следующий трехлетний период входят укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.

«Уверен, что при работе с бюджетом на будущую "трехлетку" приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса», – сказал Путин.

Глава государства встретился с депутатами Госдумы VIII созыва после заключительного пленарного заседания для подведения итогов их работы за прошедшие пять лет. Эти годы работы парламентариев Путин назвал сложными и крайне ответственным для истории России.

Анонсируя встречу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин наградит особо отличившихся законодателей.

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