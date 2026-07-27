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Главная / Политика /

Путин отметил особую ответственность ЕР за организацию законотворчества

Ведомости

На «Единой России» лежит особая ответственность за организацию законодательного процесса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с депутатами Госдумы.

«Единая Россия – партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», – сказал глава государства.

При этом он подчеркнул сплоченность представителей разных политических сил в России. Путин напомнил, что из всех принятых за пять лет законов две трети получили поддержку всех фракций.

27 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе последнего заседания депутатов VIII созыва сообщил, что за пять лет работы депутаты палаты парламента приняли 2980 федеральных законов. Он назвал три главных направления работы палаты, среди которых: реализация послания президента России и достижение национальных целей развития страны, законодательное обеспечение спецоперации, поддержка военнослужащих и членов их семей и работа по вопросам, которые формируют сами граждане во время встреч с депутатами.

Путин также наградил Володина орденом «За доблестный труд». «Хотел, чтобы Вячеслав Викторович выступил, но уже в качестве награжденного соответствующей государственной наградой», – сказал российский лидер. Он также охарактеризовал годы работы законодателей как сложные и крайне ответственные для истории России.

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