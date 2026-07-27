Путин отметил особую ответственность ЕР за организацию законотворчества

27 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе последнего заседания депутатов VIII созыва сообщил, что за пять лет работы депутаты палаты парламента приняли 2980 федеральных законов. Он назвал три главных направления работы палаты, среди которых: реализация послания президента России и достижение национальных целей развития страны, законодательное обеспечение спецоперации, поддержка военнослужащих и членов их семей и работа по вопросам, которые формируют сами граждане во время встреч с депутатами.