Сенат США может начать рассмотрение санкций против РФ 28 июля

17 июля портал Axios сообщал, что обновленный законопроект о санкциях против России, основанный на инициативе покойного сенатора Линдси Грэма, поддержали более 60 сенаторов. Документ предусматривает введение 100%-ных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Отмечалось, что под действие этих мер могут попасть крупнейшие покупатели российских энергоресурсов, включая Китай и Индию.