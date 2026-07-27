Сенат США может начать рассмотрение санкций против РФ 28 июля
Сенат конгресса США может провести первое голосование по законопроекту об ужесточении санкций в отношении России 28 июля. Об этом сообщил портал Punchbowl News.
По данным издания, голосование может состояться вечером 28 июля. Руководство республиканского большинства рассчитывает заручиться широкой поддержкой документа и сократить время дебатов, чтобы перейти к его окончательному рассмотрению уже к концу недели.
В то же время часть сенаторов-демократов, как отмечается в публикации, обеспокоена положениями законопроекта, которые фактически расширяют полномочия президента США Дональда Трампа по применению механизма импортных пошлин.
17 июля портал Axios сообщал, что обновленный законопроект о санкциях против России, основанный на инициативе покойного сенатора Линдси Грэма, поддержали более 60 сенаторов. Документ предусматривает введение 100%-ных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Отмечалось, что под действие этих мер могут попасть крупнейшие покупатели российских энергоресурсов, включая Китай и Индию.