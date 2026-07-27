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Путин встретился в Кремле с руководителями думских фракций

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций партий Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщили в Кремле.

В ней приняли участие глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. До этого президент провел отдельные встречи с каждым из них.

27 июля депутаты Госдумы провели последнее пленарное заседание восьмого созыва, на котором лидеры фракций и председатель палаты Вячеслав Володин подвели итоги работы за пять лет. После этого парламентарии встретились с президентом в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Путин поблагодарил депутатов за совместную работу, прежде всего по укреплению суверенитета страны, и отметил высокий уровень консолидации парламента. По его словам, из почти 3000 принятых законов около двух третей получили поддержку всех фракций.

Президент также напомнил, что в сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Он призвал участников кампании внимательно собирать предложения граждан для их дальнейшей реализации и пожелал вести предвыборную борьбу с уважением к избирателям и политическим оппонентам.

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