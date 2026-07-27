Владимир Путин дал напутствие уходящему VIII созыву Госдумы

«Подлинный выбор и воля людей, граждан России лежат в основе всех наших стратегических решений. Никаких других целей у нас нет. Именно это так не нравится тем, кто отказывает другим народам в их праве на самоопределение, на свой, свободный путь. Когда им выгодно, они всегда вспоминают Устав Организации Объединенных Наций, а первую статью предпочитают сегодня забывать – право наций на самоопределение», – заявил президент депутатам.