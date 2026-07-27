Владимир Путин дал напутствие уходящему VIII созыву Госдумы

Владимир Путин дал напутствие уходящему VIII созыву ГосдумыПрезидент встретился в Кремле с депутатами, которые завершили свою работу
Госдума VIII созыва принимала сложные и оперативные решения по принятию антисакциеонных мер и обеспечению социальных обязательств перед людьми. Об этом сказал Владимир Путин в Кремле на встрече с депутатами, которые сегодня завершают свою работу.
«Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе, острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», – заявил президент.
Президент поблагодарил депутатов за совместную работу «по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества». Он подчеркнул, что сейчас за Россию сражаются участники специальной военной операции: «Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России».
На внешнее давление народ России ответил внутренней сплоченностью, а депутаты оправдали свой статус народных представителей, быстро и качественно разрабатывая и принимая сложные решения, необходимые участникам спецоперации, экономике России и ее обществу, заявил президент. Путин особо отметил вклад пяти думских фракций в эту работу: «В этой связи особо отмечу сплоченность представителей разных политических сил. Так, из почти трех тысяч принятых за эти годы законодательных актов две трети получили поддержку всех фракций».
«Подлинный выбор и воля людей, граждан России лежат в основе всех наших стратегических решений. Никаких других целей у нас нет. Именно это так не нравится тем, кто отказывает другим народам в их праве на самоопределение, на свой, свободный путь. Когда им выгодно, они всегда вспоминают Устав Организации Объединенных Наций, а первую статью предпочитают сегодня забывать – право наций на самоопределение», – заявил президент депутатам.
На Россию наложено рекордное число санкций, которые Путин назвал «бесполезными». «По ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских да и других стран», – считает он.
Путин поблагодарил депутатов за принятие антисанкционных мер, обеспечение социальных обязательств, поддержку семей с детьми и другие инициативы. Россия адаптируется к новым условиям, но и ставит амбициозные цели для развития страны, сказал президент: «С прошлого года запущены обновленные национальные проекты и программы развития. Работа по их законодательному сопровождению ведется парламентом в тесной координации с правительством Российской Федерации». Напомнил Путин и о новых полномочиях Госдумы по утверждению премьер-министра, его заместителей и федеральных министров.
«В сентябре состоятся выборы девятого созыва Государственной думы. Многие из вас примут участие, будут проводить встречи с земляками, трудовыми коллективами», – сказал президент. Он попросил депутатов собирать предложения граждан, которые потом можно реализовать в работе. По его словам, уровень политической культуры в последние годы повышался, поэтому пожелал вести кампанию с уважением как к избирателям, так и друг к другу.