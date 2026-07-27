Трамп спросит Путина о возможной поддержке Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным информацию о якобы передаче Москвой Ирану спутниковых данных для корректировки ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета.
«Мы скоро это выясним. Я спрошу Путина об этом», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов.
При этом американский лидер отметил, что не считает подобные утверждения соответствующими действительности. По его словам, это также не имеет большого значения, поскольку США уже «разгромили» Иран.
27 июля Трамп сообщил Axios, что Вашингтон приостановил удары по Ирану, чтобы дать шанс дипломатическим переговорам. По его словам, если они окажутся безрезультатными, США вернутся к «очень жестким военным действиям». Он также заявил, что без его президентства Иран уже обладал бы ядерным оружием, а Израиль был бы уничтожен.