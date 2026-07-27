Трамп спросит Путина о возможной поддержке Ирана

27 июля Трамп сообщил Axios, что Вашингтон приостановил удары по Ирану, чтобы дать шанс дипломатическим переговорам. По его словам, если они окажутся безрезультатными, США вернутся к «очень жестким военным действиям». Он также заявил, что без его президентства Иран уже обладал бы ядерным оружием, а Израиль был бы уничтожен.