Дмитриев удивился реакции нефти на удары хуситов в Саудовской Аравии
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев посчитал манипулированием рынком падение стоимости нефти в результате ударов хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии.
«Неужели кто-то манипулирует ценами на рынке нефти, который упал на 8% после потери предложения в объеме около 5 млн баррелей в сутки?» – написал он в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал падение цены на нефть марки WTI более чем на 8%. Это произошло после того, как йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали объекты транспортировки нефти в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
Хуситы заявили об атаке 27 июля. Представители движения указали, что нанесение ударов стало ответом на действия Саудовской Аравии. По версии «Ансар Аллах», атака была предпринята после вторжения беспилотников, запущенных саудовской стороной, в воздушное пространство Йемена.
24 июля телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службах безопасности хуситов сообщил, что портовый город Ходейда на западе Йемена, удерживаемый хуситами, подвергся серии воздушных атак со стороны Саудовской Аравии. Отмечалось, что снаряд также попал в саудовское судно в Красном море.