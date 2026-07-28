Песков объяснил разницу форматов встреч Путина с представителями ГД и СФ
Президент РФ Владимир Путин использует форматы встреч с депутатами Госдумы и сенаторами в зависимости от его графика. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, почему Путин встречается с депутатами Госдумы в Кремле, а вместо встреч с сенаторами просто принимает спикера Совета Федерации.
«Это зависит от графика президента, это зависит от графика сенаторов и депутатов. Так или иначе со многими из них происходит постоянное общение», – ответил Песков.
По его словам, «все зависит от рабочего графика и все в интересах того, чтобы он был максимально эффективен».
27 июля Путин провел встречу с руководителями фракций партий Госдумы восьмого созыва в Кремле. В ней приняли участие глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. В этот же день депутаты ГД провели последнее пленарное заседание восьмого созыва. После этого парламентарии встретились с главой государства в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.