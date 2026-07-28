Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 28 июля в направлении Подмосковья летело более 390 украинских беспилотников. Собянин отмечал, что большая часть из них была нейтрализована на дальних подступах. На подлете к Москве российские военные сбили 81 БПЛА.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщал о ликвидации нескольких десятков дронов ВСУ над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны. Один из беспилотников ударил по многоквартирному дому в Чехове. В СНТ «Дубрава» в деревне Ваулово загорелся частный дом без людей внутри, возгорание локализовано.