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Главная / Политика /

Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника ВСУ

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 28 июля в направлении Подмосковья летело более 390 украинских беспилотников. Собянин отмечал, что большая часть из них была нейтрализована на дальних подступах. На подлете к Москве российские военные сбили 81 БПЛА.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщал о ликвидации нескольких десятков дронов ВСУ над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны. Один из беспилотников ударил по многоквартирному дому в Чехове. В СНТ «Дубрава» в деревне Ваулово загорелся частный дом без людей внутри, возгорание локализовано.

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