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Испания потеряла возможности пожаротушения без российских вертолетов

Ведомости

Возможности испанских спасателей по тушению лесных пожаров сократились без российских вертолетов «Камова» на фоне бушующих природных возгораний в стране, сообщила газета 20 Minutos.

По данным издания, законтрактованные сейчас вертолеты могут перевозить на борту на 25–30% меньше воды, чем машины, которые использовались в королевстве несколько лет назад. Отмечается, что на прошлой неделе Испания получила первый вертолет Black Hawk. При этом судно, как и модели Chinook, может сбрасывать до 4300 л воды, но имеет значительно более высокую стоимость, чем вертолеты, которые задействованы сейчас в борьбе с огнем.

Газета посчитала причинами снизившихся мощностей в ходе тушения пожаров выделение недостаточных денежных средств для аренды машин, низкий уровень планирования, конфликт на Украине и санкции против РФ. В результате последнего фактора королевство не может использовать вертолеты «Камова».

Как отметило издание, российские вертолеты могут сбрасывать от 4000 до 5000 л воды при тушении пожара. Они считались лучшими в своем классе, их в том числе использовали страны Европы.

26 июля агентство EFE сообщало, что более 115 000 человек эвакуированы или находятся в зонах ограничения доступа из-за лесных пожаров в Испании. Огонь уничтожил свыше 45 000 га в Мадридском сообществе и провинции Авила, при этом пламя продолжает распространяться в сторону Толедо. Серьезная ситуация сохраняется в провинции Кастельон, где горит Валь-д'Уйшо. Периметр пожара там достиг 21 км. Основная масса пострадавших – около 100 000 человек – приходится на Мадрид и Авилу, еще 15 000 – на Кастельон.

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