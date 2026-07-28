Испания потеряла возможности пожаротушения без российских вертолетов

По данным издания, законтрактованные сейчас вертолеты могут перевозить на борту на 25–30% меньше воды, чем машины, которые использовались в королевстве несколько лет назад. Отмечается, что на прошлой неделе Испания получила первый вертолет Black Hawk. При этом судно, как и модели Chinook, может сбрасывать до 4300 л воды, но имеет значительно более высокую стоимость, чем вертолеты, которые задействованы сейчас в борьбе с огнем.