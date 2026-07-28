Матвиенко сообщила Путину о снижении числа абортов почти на 12%В Вологодской области число абортов сократилось на 45%
Число абортов в России за последние два года сократилось почти на 12%. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Например, самый положительный результат – в Вологодской области число абортов сократилось на 45%», – пояснила она.
По словам Матвиенко, таких результатов удалось добиться в том числе благодаря мерам, которые принимают региональные власти.
Председатель Совфеда также сообщила, что в 2025 г. число социальных сирот сократилось на 17%. Кроме того, на 25% уменьшилось количество детей, чьи родители были лишены или ограничены в родительских правах, а также снизилось число воспитанников детских домов.
Матвиенко отметила, что по итогам прошлого года рождаемость выросла в 18 регионах России, продолжает увеличиваться число многодетных семей. Кроме того, за год вдвое выросло количество студенческих семей, причем половина из них уже с детьми.
29 мая также сообщалось, что Матвиенко предложила изменить алгоритмы поисковых систем, чтобы при запросах об абортах пользователи в первую очередь видели информацию о центрах поддержки семьи и кризисных службах помощи женщинам.