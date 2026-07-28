Французский корабль выстрелил возле катера с главой МВД Британии

Береговая охрана Франции заявила, что корабль в момент инцидента участвовал в учениях, а произведенные выстрелы не были связаны с находившимся рядом британским судном. Во французском ведомстве подчеркнули, что катер находился в безопасности, а сам корабль не задействован в операциях по отслеживанию лодок с мигрантами.