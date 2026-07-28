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Французский корабль выстрелил возле катера с главой МВД Британии

Ведомости

Сторожевой корабль ВМС Франции произвел несколько выстрелов в Ла-Манше рядом с катером, на котором член британского парламента и теневой министр внутренних дел Крис Филп давал интервью BBC. Об этом сообщило издание.

Инцидент произошел примерно в 5 км от французского побережья во время съемки материала о нелегальной миграции. По словам участников интервью, звуки, похожие на выстрелы, раздались в момент, когда французский корабль находился примерно в 300 м от катера. Журналист BBC Майкл Кеохан заявил, что экипаж сторожевого корабля не сделал никаких предупреждений.

Филп раскритиковал действия французских властей и заявил, что намерен обратиться к послу Франции в Великобритании. «Потрясающе, что французский корабль стреляет боевыми снарядами, чтобы защитить свои воды от британского политика, но не решается ничего сделать, чтобы остановить незаконные переправы через Ла-Манш», – сказал он.

Береговая охрана Франции заявила, что корабль в момент инцидента участвовал в учениях, а произведенные выстрелы не были связаны с находившимся рядом британским судном. Во французском ведомстве подчеркнули, что катер находился в безопасности, а сам корабль не задействован в операциях по отслеживанию лодок с мигрантами.

1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции по задержанию российского нефтяного танкера «Тагор» незаконными и граничащими с пиратством. По его словам, Россия продолжит принимать меры для обеспечения сохранности своих грузов. Танкер «Тагор» был задержан утром 31 мая в Атлантическом океане французскими военными при поддержке Великобритании. Согласно данным мониторингового ресурса VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара. Задержание произошло в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани.

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