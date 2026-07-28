Атомный подводный крейсер «Ульяновск» вывели из эллинга «Севмаша»
Новейший многоцелевой атомный подводный крейсер (АПК) проекта 885М «Ясень-М» «Ульяновск» вывели из эллинга предприятия ОСК «Севмаш». Об этом сообщило Минобороны России.
Торжественная церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Александра Моисеева. По его словам, «Ульяновску» предстоят достройка на плаву и комплекс испытаний, после чего корабль войдет в состав Северного флота.
«В июне текущего года на стапелях прославленного "Севмаша" был заложен атомный подводный крейсер "Мурманск", а сегодня выводится из эллинга уже шестой в серии крейсер данного проекта "Ульяновск"», – сказал Моисеев (цитата по «РИА Новости»).
Главком ВМФ отметил, что атомные подводные лодки, в том числе проекта «Ясень-М», являются основой российского подводного флота и играют важную роль в обеспечении безопасности страны. По его словам, Россия способна строить такие корабли в соответствии с утвержденными программами и сроками.
26 июля Моисеев в докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что ВМФ России в 2026 г. получил 20 кораблей, судов и катеров. «До конца года планируем принять в состав Военно-морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон». Это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М».