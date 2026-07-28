Атомный подводный крейсер «Ульяновск» вывели из эллинга «Севмаша»

26 июля Моисеев в докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что ВМФ России в 2026 г. получил 20 кораблей, судов и катеров. «До конца года планируем принять в состав Военно-морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон». Это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М».