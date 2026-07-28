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В Великобритании объявили лонг-лист Букеровской премии

Ведомости

Список Букеровской премии по литературе обнародовали в Великобритании. В него вошли 13 произведений, отобранных из 163 романов, написанных на английском языке и опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г., говорится в пресс-релизе организаторов.

В числе номинантов – роман «Джон, сын Джона» Дугласа Стюарта, «Исчезающие» Марлона Джеймса, «То, о чем мы никогда не говорим» Элизабет Страут, «Тень объекта» Хлои Аридхис, «Швейцария» Эммы Клайн, «Конец всего» Майкла Джона Харрисона и «Елена из ниоткуда» Макенны Гудман.

Также в длинный список вошли «Черная сумка» Люка Кеннарда, «Реновация» Кенана Орхана, «Можем ли мы накормить короля» Ребекки Перри, «Пальмовый дом» Гвендолин Райли, «Все эти собаки» Джамела Уайти и «Вивисекторы» Миссури Уильямс.

Как отметила председатель жюри Мэри Бирд, в длинный список вошли произведения самых разных жанров – от семейной драмы до антиутопического фэнтези. По ее словам, некоторые книги порадуют читателей, а другие могут их шокировать.

Букеровская премия – самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 г. До 2015 г. она вручалась один раз в два года, затем – ежегодно.

2 июля стало известно, что Букеровская премия будет носить фамилию миллиардеров из Вологды Игоря и Дмитрия Бухманов после заключения соглашения о финансировании. Братья являются сооснователями благотворительной организации Bukhman Philanthropies, которая обязалась финансировать премию в течение следующих 10 лет. Призовой фонд, по словам организаторов, будет увеличен в два раза – до 100 000 фунтов стерлингов (почти 10,4 млн руб.).

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