В Великобритании объявили лонг-лист Букеровской премии

2 июля стало известно, что Букеровская премия будет носить фамилию миллиардеров из Вологды Игоря и Дмитрия Бухманов после заключения соглашения о финансировании. Братья являются сооснователями благотворительной организации Bukhman Philanthropies, которая обязалась финансировать премию в течение следующих 10 лет. Призовой фонд, по словам организаторов, будет увеличен в два раза – до 100 000 фунтов стерлингов (почти 10,4 млн руб.).