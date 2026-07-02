Букеровская премия будет переименована в честь миллиардеров Бухманов

Букеровская премия – самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 г. До 2015 г. она вручалась один раз в два года, затем – ежегодно. В 2025 г. премию получила британская писательница Саманта Харви за роман «На орбите» («Орбиталь», Orbital).