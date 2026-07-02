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Букеровская премия будет переименована в честь миллиардеров Бухманов

Ведомости

Международная Букеровская премия будет носить фамилию миллиардеров из Вологды Игоря и Дмитрия Бухманов после заключения соглашения о финансировании, говорится на сайте премии.

Братья являются сооснователями благотворительной организации Bukhman Philanthropies, которая обязалась финансировать премию в течение следующих 10 лет. Призовой фонд, по словам организаторов, будет увеличен в два раза – до 100 000 фунтов стерлингов (почти 10,4 млн руб.).

Писательница и финалист Букеровской премии 2025 г. Кэти Китамура возглавит состав жюри. В него также вошли переводчик и профессор Оксфорда Патрик Макгиннесс, писатель и режиссер Калеб Азума Нельсон, датская писательница Ольга Равн и актриса Тесса Томпсон.

Лонг-лист, в который войдут 12–13 книг, объявят 16 марта 2027 г. Шесть книг в составе шорт-листа опубликуют 15 апреля 2027 г. Победителя выберут в мае того же года.

Букеровская премия – самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 г. До 2015 г. она вручалась один раз в два года, затем – ежегодно. В 2025 г. премию получила британская писательница Саманта Харви за роман «На орбите» («Орбиталь», Orbital).

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