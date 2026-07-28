Медведев: около 200 000 человек заключили контракт с ВС РФ

Медведев: около 200 000 человек заключили контракт с ВС РФБолее 16 000 добровольцев отправились на фронт
Около 200 000 человек заключили контракт о прохождении военной службы с ВС РФ. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ по комплектованию армии военнослужащими по контракту. Видеозапись совещания опубликована в Telegram-канале Медведева.
Более 16 000 россиян за шесть месяцев 2026 г. отправились добровольцами в зону проведения спецоперации.
Около 40 000 военнослужащих поступили на службу в войска беспилотных систем. «Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем», – отметил Медведев на встрече.
Замглавы Совбеза подчеркнул, что в первой половине 2026 г. потребности ВС РФ в личном составе полностью удовлетворены. «Будем и впредь повышать эффективность этой работы», – заключил он.
В апреле в Минобороны РФ сообщили о запуске горячей линии для сообщений о принуждении к подписанию контракта.