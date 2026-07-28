Медведев: около 200 000 человек заключили контракт с ВС РФ

Около 200 000 человек заключили контракт о прохождении военной службы с ВС РФ. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ по комплектованию армии военнослужащими по контракту. Видеозапись совещания опубликована в Telegram-канале Медведева.