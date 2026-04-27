МО открыло горячую линию для сообщений о принуждении к подписанию контракта
Минобороны РФ запустило горячую линию для сообщений о принуждении к подписанию контракта. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на выступление замминистра обороны Виктора Горемыкина.
«При выявлении каких-либо случаев принуждения человека к подписанию контракта в военном ведомстве работает горячая линия и электронная приемная, каждый гражданин может обратиться со своим вопросом или проблемой», – говорится в сообщении.
На совещании опровергли «распространяемые в оппозиционных Telegram-каналах утверждения» о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контракта. Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что в 2026 г. ведомство получило шесть обращений с жалобами на подобное и «ни один не подтвердился».
Горемыкин предложил объединить в единый перечень все меры поддержки студентов, поступающих на службу в войска беспилотных систем, а также разместить перечень в вузах, пунктах отбора на военную службу по контракту, военных комиссариатах и на сайте Минобороны.
В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не известно о распоряжениях по вербовке студентов в беспилотные войска. При этом он подтвердил, что в новые войска беспилотных систем требуются новые кадры.