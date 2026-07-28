Россия отвергла обвинения Румынии в нарушении воздушного пространства

В МИД РФ считают, что подобные, как утверждают в ведомстве, «срежиссированные инциденты» свидетельствуют о стремлении румынских властей скрыть последствия своей политики поддержки Киева. В министерстве также предупредили, что недружественные действия Бухареста не останутся без ответа.