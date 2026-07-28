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Россия отвергла обвинения Румынии в нарушении воздушного пространства

Ведомости

Россия отвергает обвинения румынских властей в якобы нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Об этом говорится в опубликованном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, 27 июля власти Румынии вызвали посла России в Бухаресте и предъявили ему «безосновательные обвинения» в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Одновременно Бухарест объявил о высылке одного из сотрудников российской дипмиссии.

«Отвергаем эти очередные необоснованные претензии», – заявила Захарова.

В МИД РФ считают, что подобные, как утверждают в ведомстве, «срежиссированные инциденты» свидетельствуют о стремлении румынских властей скрыть последствия своей политики поддержки Киева. В министерстве также предупредили, что недружественные действия Бухареста не останутся без ответа.

27 июля МИД Румынии сообщил о высылке одного из сотрудников российской дипмиссии. По данным румынской стороны, российскому послу была вручена официальная вербальная нота, в которой сообщалось о признании дипломата из РФ нежелательной персоной. Его требовали покинуть территорию Румынии в течение пяти дней.

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