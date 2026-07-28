Россия отвергла обвинения Румынии в нарушении воздушного пространства
Россия отвергает обвинения румынских властей в якобы нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Об этом говорится в опубликованном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, 27 июля власти Румынии вызвали посла России в Бухаресте и предъявили ему «безосновательные обвинения» в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Одновременно Бухарест объявил о высылке одного из сотрудников российской дипмиссии.
«Отвергаем эти очередные необоснованные претензии», – заявила Захарова.
В МИД РФ считают, что подобные, как утверждают в ведомстве, «срежиссированные инциденты» свидетельствуют о стремлении румынских властей скрыть последствия своей политики поддержки Киева. В министерстве также предупредили, что недружественные действия Бухареста не останутся без ответа.
27 июля МИД Румынии сообщил о высылке одного из сотрудников российской дипмиссии. По данным румынской стороны, российскому послу была вручена официальная вербальная нота, в которой сообщалось о признании дипломата из РФ нежелательной персоной. Его требовали покинуть территорию Румынии в течение пяти дней.