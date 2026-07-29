В парламент Италии внесли резолюцию о приостановке помощи Киеву

22 июля администрация США отказалась передавать Украине $400 млн военной помощи, утвержденной конгрессом. «План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент [США], кто бы им ни стал», – сказал сенатор Дик Дурбин. Он отметил, что конгресс санкционировал помощь, включая средства на ПВО, а Трамп подписал закон.