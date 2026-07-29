В парламент Италии внесли резолюцию о приостановке помощи Киеву
Депутаты оппозиционной партии «Национальное будущее» внесли на рассмотрение парламента Италии резолюцию, согласно которой помощь Украине может быть полностью остановлена, сообщила итальянская газета Blitz Quotidiano.
«Партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев», – подчеркнуло издание.
Один из депутатов отметил, что санкции Италии против России продолжают ухудшать экономической положение Рима и утяжеляет жизнь граждан страны.
Депутат Эдоардо Зиелло также рассказал, что внесенный в парламент документ немедленно прекратит все поставки вооружений на Украину. Ресурсы, освободившиеся после принятие законопроекта, партия предлагает направить на поддержку семей из Италии.
22 июля администрация США отказалась передавать Украине $400 млн военной помощи, утвержденной конгрессом. «План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент [США], кто бы им ни стал», – сказал сенатор Дик Дурбин. Он отметил, что конгресс санкционировал помощь, включая средства на ПВО, а Трамп подписал закон.
12 июля агентство Reuters писало, что Германия профинансирует закупку 50 000 ударных беспилотников для Украины. Отмечалось, что этот заказ стал одной из крупнейших известных закупок дронов для Киева западным правительством. Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил объем контракта, уточнив, что его стоимость составляет около 90 млн евро ($103 млн), а финансирование осуществляется европейской страной.