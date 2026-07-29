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Обломки украинских БПЛА нашли на территории порта в Таганроге

Ведомости

Обломки беспилотников ВСУ обнаружили на территории производственных организаций и порта в Таганроге, сообщил в Max губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, возгораний не зафиксировано, никто не пострадал. На местах происшествий работают экстренные службы.

Слюсарь отметил, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Он призвал людей покинуть открытые участки улиц, а в помещениях не подходить к окнам.

Утром стало известно, что обломки ракеты упали на многоквартирный дом в Таганроге. Мирная жительница погибла, еще один мужчина пострадал. Специалисты провели эвакуацию граждан.

За день 28 июля системы ПВО сбили 112 украинских беспилотников над регионами страны. Атаки отразили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

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