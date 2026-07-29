Полтавский ГОК на Украине приостановит работу на 10-20 дней

«На предприятии ситуация резко ухудшилась. В зимний период мы не работали 67 суток, а сейчас еще и заблокированы порты. Ситуация настолько сложная, что с понедельника Полтавский ГОК останавливает работу. Предприятие не будет работать примерно 10–20 дней», – сказал он (цитата по ТАСС).