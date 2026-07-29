Полтавский ГОК на Украине приостановит работу на 10-20 дней
Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК), входящий в швейцарскую компанию Ferrexpo, приостанавливает работу с 3 августа. Об этом заявил председатель правления ГОК Виктор Лотоус в ходе заседания временной комиссии Верховной рады по расследованию нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства.
«На предприятии ситуация резко ухудшилась. В зимний период мы не работали 67 суток, а сейчас еще и заблокированы порты. Ситуация настолько сложная, что с понедельника Полтавский ГОК останавливает работу. Предприятие не будет работать примерно 10–20 дней», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Лотоуса, в июле предприятие было намерено отправить четыре судна с товарами на экспорт, но сейчас они продолжают стоять в портах.
23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в порты республики с 22 июля.
29 июля армия России вновь поразила в порту Николаев объекты хранения военных грузов и резервуары с ГСМ, предназначенными для ВСУ. Вечером 28 июля российские беспилотники также атаковали два морских сухогруза, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск.