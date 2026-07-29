Reuters: Иран может закупить у Китая переносные зенитные комплексы
Иран в ближайшие недели получит до 400 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) китайского производства. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с условиями сделки.
По данным агентства, стоимость закупки составляет $60–70 млн. Он предусматривает поставку от 300 до 400 переносных комплексов ПВО, включая китайские системы QW-12 и FN-16. Сделка была заключена через зарегистрированную в Гонконге компанию Zhongqing Baoshang International Investment, которая, по словам источников, выступила посредником между иранской стороной и китайским поставщиком.
Как пишет Reuters, закупка станет одной из крупнейших известных попыток Тегерана укрепить систему ближней противовоздушной обороны после войны с США и Израилем. Конфликт, отмечает агентство, выявил уязвимости в защите военных объектов и стратегической инфраструктуры страны. Первые поставки планируется осуществлять воздушным путем из китайского Урумчи с последующим транзитом через Пакистан, хотя окончательный маршрут еще может быть скорректирован.
В МИД Китая назвали сообщения о сделке «абсолютно беспочвенными», заявив, что Пекин последовательно содействует миру и прекращению конфликта. В Пакистане также отвергли информацию о возможном участии страны в поставках, назвав подобные утверждения «полностью вымышленными и ложными».
По данным Reuters, переносные комплексы ПВО позволяют быстро развертывать оборону вокруг военных объектов, энергетической инфраструктуры и других стратегических целей. Агентство также отмечает, что, несмотря на многолетние санкции, Иран продолжает сочетать собственное производство вооружений с закупками у зарубежных поставщиков. При этом источники Reuters подчеркивают, что сроки поставок, их объем и другие детали сделки еще могут измениться.
24 июля президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин обещали не продавать оружие иранцам. По словам Трампа, Си заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет передавать или продавать оружие Ирану. Это заявление касалось и китайских компаний, отметил политик.