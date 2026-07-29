Reuters: Иран может закупить у Китая переносные зенитные комплексы

По данным Reuters, переносные комплексы ПВО позволяют быстро развертывать оборону вокруг военных объектов, энергетической инфраструктуры и других стратегических целей. Агентство также отмечает, что, несмотря на многолетние санкции, Иран продолжает сочетать собственное производство вооружений с закупками у зарубежных поставщиков. При этом источники Reuters подчеркивают, что сроки поставок, их объем и другие детали сделки еще могут измениться.