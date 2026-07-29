Число погибших при атаке ВСУ на Киров выросло до шести
Один из пострадавших при ракетной атаке на предприятие в Кирове умер в больнице. Таким образом, число погибших выросло до шести, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
По данным правительства области, покойный работал на заводе. Он получил тяжелые травмы и обширные ожоги. Врачи областного Центра травматологии несколько суток пытались его спасти, у мужчины дважды останавливалось сердце. Утром 29 июля он скончался. Глава Кировской области Александр Соколов выразил соболезнования.
25 июля Соколов сообщал, что один из числившихся погибшим при атаке в Кирове оказался жив.
Предприятие в Кирове было атаковано утром 24 июля. Ранения получили 26 человек. Соколов подписал указ о трехдневном трауре 25, 26 и 27 июля в память о погибших. Семьи погибших получат по 1,5 млн руб. от правительства области. Предусмотрены значительные выплаты от самого предприятия.