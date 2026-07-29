Число погибших при атаке ВСУ на Киров выросло до шести

Предприятие в Кирове было атаковано утром 24 июля. Ранения получили 26 человек. Соколов подписал указ о трехдневном трауре 25, 26 и 27 июля в память о погибших. Семьи погибших получат по 1,5 млн руб. от правительства области. Предусмотрены значительные выплаты от самого предприятия.