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Гибель одного из пострадавших при атаке на Киров не подтвердилась

Ведомости

В Кирове один из числившихся погибшим при атаке оказался жив, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив», – написал Соколов.

Жертвами атаки стали пять человек, а не шесть. Соколов представил погибших к госнаградам посмертно.

Предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке утром 24 июля. 26 человек получили ранения. Соколов подписал указ о трехдневном трауре 25, 26 и 27 июля в память о погибших. В регионе приспустили флаги и отменили развлекательные мероприятия. Семьи погибших получат по 1,5 млн руб. от правительства области, также предусмотрены значительные выплаты от самого предприятия.

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