Гибель одного из пострадавших при атаке на Киров не подтвердилась

Предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке утром 24 июля. 26 человек получили ранения. Соколов подписал указ о трехдневном трауре 25, 26 и 27 июля в память о погибших. В регионе приспустили флаги и отменили развлекательные мероприятия. Семьи погибших получат по 1,5 млн руб. от правительства области, также предусмотрены значительные выплаты от самого предприятия.