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Соколов объявил трехдневный траур в Кировской области после атаки ВСУ

Ведомости

Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал указ о трехдневном трауре 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате атаки на местное предприятие. В регионе будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Семьи погибших получат по 1,5 млн руб. от правительства области, также предусмотрены значительные выплаты от самого предприятия. Пострадавшим окажут помощь, городу Кирову направят средства на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений. Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач, приостановлены спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, усилены меры безопасности в местах массового скопления людей.

«Трагедия объединила тысячи жителей области. Люди выражают готовность помочь семьям погибших и пострадавших, инициировали добровольную сдачу крови», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил оперативные службы за ликвидацию последствий и медиков за борьбу за жизни пострадавших, заявив: «Враг рассчитывал нас запугать, но у него ничего не получится. Чем выше давление, тем крепче бетон».

Предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке утром 24 июля. Погибли шесть человек. Еще 26 получили ранения.

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