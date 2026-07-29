В Румынии сообщили об угрозе взрыва в порту Констанца

По словам Мируцэ, с этих номеров было отправлено аудиосообщение на румынском языке. Специалисты считают, что запись создали с помощью искусственного интеллекта. Министр подчеркнул, что на месте проводятся необходимые проверки. Порт при этом не закрыли, люди были частично эвакуированы.