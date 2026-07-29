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В Румынии сообщили об угрозе взрыва в порту Констанца

Ведомости

В порту города Констанцы (Румыния) возникла угроза взрыва. Власти получили сообщение с украинского и польского номера о том, что на этой территории заложена бомба, заявил телеканалу Digi24 временно исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ.

«Поступило сообщение о бомбе с двух телефонных номеров за пределами Румынии. Один номер с украинским префиксом, а другой – с польским. Ведется расследование по этим номерам», – сказал он.

По словам Мируцэ, с этих номеров было отправлено аудиосообщение на румынском языке. Специалисты считают, что запись создали с помощью искусственного интеллекта. Министр подчеркнул, что на месте проводятся необходимые проверки. Порт при этом не закрыли, люди были частично эвакуированы.

26 июля истребитель F-16 румынских военно-воздушных сил сбил беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны в районе Сулина – Килия. Президент Румынии Никушор Дан говорил, что продолжается также расследование обстоятельств инцидентов с дронами, которые уже были уничтожены в стране 25 и 26 июля.

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